Бывший предстоятель Украинской православной церкви (Киевского патриархата) почетный патриарх Филарет заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба киевской патриархии.
«Сообщаем, что у святейшего патриарха киевского и всей Руси-Украины Филарета во время планового тестирования выявлен положительный результат на COVID-19. Сейчас святейший владыка проходит курс лечения в больнице. Состояние здоровья патриарха удовлетворительное», – говорится в сообщении.
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