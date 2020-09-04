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Бывший предстоятель Украинской православной церкви (Киевского патриархата) почетный патриарх Филарет заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба киевской патриархии.

«Сообщаем, что у святейшего патриарха киевского и всей Руси-Украины Филарета во время планового тестирования выявлен положительный результат на COVID-19. Сейчас святейший владыка проходит курс лечения в больнице. Состояние здоровья патриарха удовлетворительное», – говорится в сообщении.
ForUm

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