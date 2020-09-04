Сегодня, 4 сентября, в 13:17 лесной пожар вблизи села Горобьевка Двуречанского района Харьковской области локализован, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Открытого огня нет, проводится дотушивание отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины внутри контролируемого периметра.

К тушению привлечены 479 человек и 78 единиц техники, из них от НГосЧС 235 человек личного состава и 54 единицы техники, в том числе 2 пожарных самолета и 1 вертолет, которым осуществлено 73 сброса (254 тонны воды).

По состоянию на 7:00 4 сентября продолжается тушение пожара в лесном массиве вблизи с. Клугино-Башкировка Чугуевского горсовета, который возник 2 сентября.

Открытого огня не наблюдается, проводится дотушивание отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины внутри контролируемого периметра.

К тушению привлечены 7 человек и 2 единицы техники лесхоза, 15 человек личного состава и 1 единица техники ВСУ.

Как ранее сообщал ForUm, 2 сентября в Харьковской и Луганской областях вспыхнули масштабные лесные пожары.

В Харьковской области в селе Горобьевка в результате пожара уничтожено 22 жилых дома, отселены 33 человека и из-за отравления продуктами горения за медицинской помощью обратился 1 человек.