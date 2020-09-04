Материалы белорусской разведки, якобы доказывающие фальсификацию данных об отравлении Алексея Навального, переданы ФСБ, спецслужба доложит о них Путину. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Они же (материалы) вчера были переданы. Вчера, если вы обратили внимание, Лукашенко сказал, они будут переданы в ФСБ», - сказал Песков. «Наверняка ФСБ доложит о переданных белорусскими коллегами документах, безусловно, не сомневаюсь в этом», - добавил он, указав, что «это функция любой спецслужбы».

Отвечая на вопрос, кому склонна верить российская сторона, Германии или Беларуси (учитывая, что глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин говорил о том, что раз Лукашенко выступает с подобными обвинениями в адрес Запада, значит, располагает достаточными основаниями), Песков призвал быть точными и не передергивать факты. «Он не исключал такую возможность, Нарышкин, давайте будем точными», - подчеркнул пресс-секретарь президента. Он также подчеркнул, что материалы, о которых идет речь, «по линии специальных служб циркулируют» и, «соответственно, они анализируются в наших спецслужбах». При этом Песков еще раз подчеркнул, что затрудняется что-либо сказать по содержанию собранных белорусской стороной материалов.

Песков отказался прокомментировать заявление Лукашенко о фальсификации Германией и Польшей данных об отравлении Алексея Навального, сославшись на то, что не знаком с этой информацией.

«Я пока не располагаю информацией о том, что в этих материалах, и поэтому никак не могу прокомментировать это заявление президента Беларуси», - сказал Песков.

Напомним, накануне Лукашенко назвал информацию об отравлении Навального фальсификацией, сославшись на перехваченный разговор «Варшавы с Берлином».