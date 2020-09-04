Сегодня, 4 сентября в 14:45 пожар в лесном массиве вблизи Клугино-Башкировка Харьковской области ликвидирован, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

К тушению были привлечены 7 человек и 2 единицы техники лесхоза, 15 человек личного состава и 1 единица техники ВСУ.

Напомним, 2 сентября в ГосЧС поступила информация, что вблизи Клугино-Башкировка Чугуевского горсовета на территории Новомосковского лесничества возникло возгорание лесной подстилки на площади около 10 га.

Как ранее сообщал ForUm, 2 сентября в Харьковской и Луганской областях вспыхнули масштабные лесные пожары.

В Харьковской области в селе Горобьевка в результате пожара уничтожено 22 жилых дома, отселены 33 человека и из-за отравления продуктами горения за медицинской помощью обратился 1 человек.

4 сентября в 13:17 лесной пожар вблизи села Горобьевка был локализован.