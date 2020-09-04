Полиция задержала подозреваемого в убийстве работницы Верховной Рады Антонины Шпир, совершенном в июле 2019 года.

Об этом заявил на брифинге начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, передает Укринформ.

«Есть подозреваемый. Это гражданин Украины 1967 года, который 5 раз был судим. Последний раз он сидел за грабеж и вышел на свободу в 2016 году», - сказал он.

По словам Небытова, полиция имеет уже 5 фактов насильственных действий, совершенных этим мужчиной. Имя и фамилию полиция не указала, только на слайдах показала его фото.

Небытов сообщил, что злоумышленник напал на женщину, когда та шла из маршрутного такси. Он ограбил ее, затем затащил на поле и убил, потому что та сопротивлялась и начала кричать.

По словам Небытова, злоумышленнику грозит пожизненное заключение. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, 3 июля 2019 года в поле под Киевом обнаружили тело гардеробщицы Верховной Рады. Женщина вышла из маршрутки Фастов - Юровка между селами Вольное и Юровка и пошла через кукурузное поле в направлении села Деминовка.