также в разделеПолитика
Кулеба: Украина будет жестко реагировать на недружественные действия Минска, а не на слова 4
Австралия продлила санкции против России из-за агрессии в Украине 9
Сайт Атлантического совета заявил, что медиаимперия Медведчука играет ключевую роль в событиях в Украине 16
Встречу глав МИД «нормандского формата» планируют на сентябрь 11
Почти половина украинцев не доверяют Зеленскому 24
Медведчук и Рабинович сорвали планы «грантоедов» в комитете Верховной Рады 60
Шмыгаль объяснил, почему отцу Зеленского не назначили пожизненную стипендию 40
У Зеленского отреагировали на скандальное дело ОАСК 41
МИД Украины о заявлениях Лукашенко: Не надо искать врагов там, где их нет 34
Зеленский: Врачей заставляют скрывать заражение COVID-19 на работе 36
Украина вышла еще из трех соглашений в рамках СНГ 31
Международные эксперты признали провал проводимой во времена Порошенко судебной реформы 36
Рада не смогла назначить членов конкурсной комиссии для САП 10
Медведчук: Лучший выход для правительства Шмыгаля – кануть в Лету 32
Нардепы сделали неделю перед местными выборами непленарной 10
ЕС и ВБ предупредили Раду о проблемах с процедурой замены Холодницкого 23
Гармаш: Кравчук на ТКГ довел Грызлова до истерики 99
Туск: В 2014 Лукашенко предлагал ЕС создать союз Украины и Беларуси 34

Полиция задержала подозреваемого в убийстве работницы Верховной Рады Антонины Шпир, совершенном в июле 2019 года.

Об этом заявил на брифинге начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, передает Укринформ.

«Есть подозреваемый. Это гражданин Украины 1967 года, который 5 раз был судим. Последний раз он сидел за грабеж и вышел на свободу в 2016 году», - сказал он.

По словам Небытова, полиция имеет уже 5 фактов насильственных действий, совершенных этим мужчиной. Имя и фамилию полиция не указала, только на слайдах показала его фото.

Небытов сообщил, что злоумышленник напал на женщину, когда та шла из маршрутного такси. Он ограбил ее, затем затащил на поле и убил, потому что та сопротивлялась и начала кричать.

По словам Небытова, злоумышленнику грозит пожизненное заключение. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, 3 июля 2019 года в поле под Киевом обнаружили тело гардеробщицы Верховной Рады. Женщина вышла из маршрутки Фастов - Юровка между селами Вольное и Юровка и пошла через кукурузное поле в направлении села Деминовка.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

35
Теги