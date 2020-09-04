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Утверждения президента Беларуси Александра Лукашенко о фальсификации информации об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, не соответствуют истине, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Об этом сообщает Интерфакс.

Накануне Лукашенко назвал информацию об отравлении Навального фальсификацией, сославшись на перехваченный разговор «Варшавы с Берлином».

Кроме того, Зайберт вслед за канцлером Ангелой Меркель не ответил на вопрос о том, следует ли увязывать отравление Навального с вопросом недостроенного газопровода «Северный поток 2».

«Мы проинформировали вас и общественность позавчера всеобъемлюще. Прошу понимания, что по всему этому комплексу вопросов мне нечего больше сказать», - сказал Зайберт.

Так он ответил на вопрос, по-прежнему ли Меркель считает, что эти две проблемы не нужно увязывать.

Навальный в настоящее время находится в Берлине, в университетской клинике Charite. Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что в организме Навального найдены следы отравления нервно-паралитическим боевым веществом группы «Новичок». Это подтвердила канцлер Германии Ангела Меркель.

Накануне Меркель ушла от ответа на вопрос о «Северном потоке 2». Перед этим, 28 августа, она говорила, что считает неправильным связывать ситуацию Навального с вопросом газопровода.

Напомним, Лукашенко назвал информацию об отравлении Навального фальсификацией, сославшись на перехваченный разговор «Варшавы с Берлином».
ForUm

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