Суд по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета отобрал 5 кандидатов в присяжные, теперь автоматизированная система выберет среди них 3 основных и двух запасных.

Об этом сообщила Украинская правда.

Всего на первое заседание система выбрала 7 кандидатов в присяжные.

Одна из них, Анна Чупина, взяла самоотвод из-за того, что в составе кандидатов есть ее муж.

Еще одной кандидатке, Инне Крамаренко, прокурор и представитель потерпевших заявили отвод. Они считали, что женщина может быть предвзятой из-за того, что, во-первых, неоднократно была членом окружных избирательных комиссий от разных политических партий, и, во-вторых, выразила собственное мнение, что врачи не могут быть убийцами.

Отводы Чупиной и Крамаренко суд удовлетворил.

В конце концов, остались 5 кандидатов: Юрий Александрович Федоренко, Григорий Валерьевич Фирсов, Людмила Михайловна Яковенко, Юрий Иванович Михайленко, Наталья Александровна Глоба.

Из них автоматизированная система выберет 3 основных присяжных, которые будут работать в составе суда. Еще двое кандидатов будут запасными.

Следующее заседание назначено на 28 сентября.

Адвокаты подозреваемых выступили против отвода Инне Крамаренко и говорили, что она как медсестра, которая давала клятву Гиппократа, может объективно рассматривать дело.

В то же время, адвокаты хотели отвести от дела двух других кандидатов. В частности, Юрия Михайленко - за то, что он является мужем Чупиной и при этом не заявил самоотвод, а также из-за того, что он получал информацию о деле Шеремета по телевидению, которое, как заявляет защита, транслирует преимущественно позицию обвинения.

Кроме того, адвокаты заявили отвод Натальи Глобе - за то, что она имеет близкую родственницу и имущество на оккупированной территории. Защита считает, что из-за этого на женщину может оказываться давление.

Как сообщал ForUm, присяжные должны присоединиться к осуществлению правосудия для фигурантов дела об убийстве Шеремета – Юлии Кузьменко, Андрея Антоненко и Яны Дугарь.