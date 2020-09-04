На Львовщине Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала деятельность группы должностных лиц таможни, которые организовали коррупционную схему ввоза автомобилей в нашу страну. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

Оперативники спецслужбы получили информацию, что организовали схему несколько служащих таможенного поста «Городок» Галицкой таможни совместно с представителями таможенно-брокерских структур.

Сотрудники СБ Украины документировали противоправную деятельность таможенников в течение нескольких месяцев 2020 года. В частности, зафиксирован факт получения злоумышленниками взятки в размере 410 тыс. гривен. За эту сумму работники таможни умышленно фальсифицировали оформления импортируемой продукции. Они отразили в документации ввоз в Украину партии грузовых автомобилей под видом агрегатных частей. По предварительным данным, противоправная деятельность таможенников нанесла ущерб государству почти 94 миллиона гривен.

Во время проведения 19-ти обысков в служебных помещениях и по месту жительства организатора и фигурантов производства правоохранители обнаружили документацию, которая доказывает осуществления сделки, большие суммы средств в валюте, подсчет которых продолжается. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 3 ст. 27 (соучастие в преступлении), ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков) Уголовного кодекса Украины, таможеннику - организатору группы - сообщено о подозрении, готовится объявить подозрению в совершении преступления другим установленным фигурантам дела.

Продолжаются следственные действия.

Дополнительно устанавливается причастность еще других должностных лиц таможенного поста и представителей таможенно-брокерских структур к коррупционной деятельности.