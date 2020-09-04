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По состоянию на 3 сентября открытыми и относительно открытыми для украинцев являются 48 стран, за последнюю неделю добавились Бразилия, Доминиканская Республика и Демократическая Республика Конго.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге, передает Укринформ.

«По состоянию на 3 сентября открытыми и относительно открытыми являются 48 стран, куда могут уехать наши сограждане», - отметил он.

Кулеба подчеркнул, что три страны добавилось в этот список по сравнению с прошлой неделей, а именно – Бразилия, Доминиканская Республика и Демократическая Республика Конго.

Также министр напомнил, что Болгария продлила до 30 сентября допуск украинских граждан без необходимости предоставлять результаты ПЦР-тестов.

На сайте МИД действует интерактивная онлайн-карта, которая позволяет проверить актуальный режим въезда и транзита для граждан Украины в любой стране мира.

Свои границы оставляют открытыми для украинцев, в частности, Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Сейшельские острова, Багамские острова и Ливан, Болгария, Словения, Объединенные Арабские Эмираты, Ирландия, Мальдивы, Антигуа и Барбуда, Эквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморские острова, Пакистан, Пуэрто-Рико, Сент-Люсия.
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