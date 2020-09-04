В условиях пандемии на выборы необходимо дополнительно выделить 150-200 млн гривен. Подавляющее большинство расходов должна быть направлена ​​на защиту членов участковых избирательных комиссий, заявил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

По подсчетам экспертов КИУ для защиты членов избирательных комиссий во время проведения их заседаний и для работы в дни голосований во время первого и второго тура выборов необходимо закупить не менее 13 млн защитных масок. Кроме этого, необходимо закупить дезинфицирующие средства, приборы для измерения температуры, предусмотреть заработную плату для тех, кто будет измерять температуру на входе для избирательных участков, изготовить информационные материалы.

«Сейчас важно не продолжать политические спекуляции на темы возможности проведения выборов, а сосредоточиться на защите избирателей и наиболее уязвимой группы - около 500 тыс. членов избирательных комиссий, которые могут работать в закрытых помещениях более суток. Примеры организации выборов в Республике Южная Корея, Австралии, Польши, США показывают, что в условиях тщательной подготовки можно организовать избирательный процесс и день голосования без существенных рисков для избирателей и членов комиссий», - отметил Кошель.

Эксперты Комитета избирателей разработали аналитический отчет о проведении выборов в условиях пандемии в мире и рекомендации для местных выборов в Украине. С отчетом можно ознакомиться на сайте КИУ cvu.org.ua.