Комитет избирателей Украины обратился с официальным письмом к премьер-министру Денису Шмыгалю относителньо надлежащей организации избирательного процесса по местным выборам 25 октября 2020, которые пройдут в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба организации.

По оценке КИУ, на сегодня органами государственной власти не было выработано четких и понятных алгоритмов действий, которые бы касались проведения местных выборов, что, в свою очередь, ставит под угрозу безопасность субъектов избирательного процесса, привлеченных к организации и проведению голосования: избирателей, членов избирательных комиссий, представителей политических партий, кандидатов, наблюдателей и др.

По мнению КИУ, одним из насущных вопросов является обеспечение избирательных комиссий необходимыми средствами защиты, в частности, масками, защитными перчатками, дезинфекторами. Речь идет о создании надлежащих условий труда для около полумиллиона граждан Украины, которые будут работать на выборах в качестве членов территориальных и участковых избирательных комиссий. В условиях смены масок каждые 3 часа, только для работы членов комиссий необходимо закупить более 4 млн масок. При этом следует учесть, что работа членов комиссий не ограничивается исключительно днем ​​голосования, а распространяется на более длительный промежуток времени. 10 августа Центральная избирательная комиссия образовала и сформировала состав 532 территориальных избирательных комиссий, которые уже приступили к работе. Члены избирательных комиссий регулярно контактируют с представителями политических партий, кандидатами, их доверенными лицами, наблюдателями и др.

Также стоит учесть, что в Украине членами избирательных комиссий, особых участковых избирательных комиссий в небольших населенных пунктах, часто становятся лица старшего возраста. По данным ЦИК, на выборах президента Украины 2019 36% членов окружных избирательных комиссий составляли лица в возрасте от 51 до 70 лет. Как отмечает Всемирная организация здравоохранения, именно лица старшего возраста являются одной из наиболее уязвимых категорий по распространению коронавируса. Кроме того, по оценке КИУ, требует внимания вопросы обеспечения условий для голосования избирателей, больных коронавирусом, а также лиц, которые на момент голосования будут находиться на карантине. На сегодня в Украине зафиксировано более 86 тыс. человек, больных коронавирусом. Обеспечение их избирательных прав – одна из обязанностей государства.

По мнению КИУ ответственность за решение этих и других вопросов, связанных с организацией очередных местных выборов 25 октября 2020 года, должен принять Кабинет Министров Украины, который является высшим органом в системе органов исполнительной власти в Украине. Учитывая это КИУ, призывает премьер-министра инициировать процесс разработки рекомендаций по проведению очередных местных выборов 25 октября 2020 года, к которому должен быть привлечены представители Министерства здравоохранения и главного государственного санитарного врача Украины.