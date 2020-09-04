Шевченковский районный суд Киева сегодня начнет процесс отбора пяти присяжных для рассмотрения дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщается на странице сообщества Free Riff в Facebook.

«4 сентября в 12:00 в Шевченковском районном суде Киева по адресу ул. Дегтяревская, 31а, состоится очередное судебное заседание по делу убийства Павла Шеремета. На этом заседании будет рассматриваться вопрос об отборе присяжных. В пятницу в зал суда должны явиться 7 присяжных, каждого из которых - как сторона защиты, так и сторона обвинения – должны заслушать и поставить соответствующие вопросы», - говорится в сообщении.

В случае если есть сомнения в беспристрастности присяжного, ему можно будет заявить отвод. В результате отбора должно остаться 5 присяжных, из которых 3 – основных и 2 - запасных.

В дальнейшем процессе присяжные должны присоединиться к осуществлению правосудия для фигурантов дела об убийстве Шеремета – Юлии Кузьменко, Андрея Антоненко и Яны Дугарь.

На сайте Шевченковского суда отмечается, что это дело будут рассматривать судьи Оксана Голуб и Марина Антонюк.

Подготовительное заседание по этому делу проходило с участием судей Голуб, Антонюк и Евгения Сидорова.