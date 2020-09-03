Министерство иностранных дел Украины призвало белорусских друзей и партнеров не поддаваться на информационные провокации о якобы влиянии на протесты в Беларуси.

Соответствующий комментарий распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«В связи с очередным ложным обвинением во вмешательстве во внутренние дела Беларуси, высказанным Александром Лукашенко, призываем наших белорусских друзей и партнеров не поддаваться на информационные провокации, чтобы не попасть в ловушку пропаганды и фейков. Не надо искать врагов там, где их нет», - отметили в МИД.

Исчерпывающий ответ на упреки отдельных политиков о якобы привлечении Украины в организацию протестов в Республике Беларусь вчера предоставил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Он, в частности, отметил, что Украина не вела, не ведет и не будет вести никакой подрывной деятельности против Беларуси», - напомнили в ведомстве.

Напомним, Лукашенко продолжает выступать с заявлениями о вмешательстве иностранных государств, в том числе Украины, во внутренние дела Беларуси. По его словам, на обстановку в Беларуси в большей степени влияют внешнее вмешательство во внутренние дела страны и управление акциями протеста из-за рубежа, якобы происходит из Польши, Чехии, Литвы и Украины.

Ранее глава МИДа России Сергей Лавров заявил, что ситуацию в Беларуси якобы дестабилизируют «200 экстремистов, подготовленных в Украине».