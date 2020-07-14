Верховная Рада приняла за основу проект закона «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно усовершенствования законодательства в сфере противодействия незаконному завладению транспортным средством», сообщает пресс-служба ВР.
За соответствующий проект закона №3301 проголосовали 274 народных депутата.
Законопроектом предлагается внести изменения в диспозицию частей второй и третьей статьи 289 Уголовного кодекса, согласно которым вместо размеров квалифицирующих признаков указанных преступлений в виде причиненного значительного и большого материального ущерба вводится такой признак как «совершение этого преступления в крупных и больших размерах».
В новой редакции излагается пункт 3 примечания к указанной статьи, согласно которому в значительных размерах признается преступление, совершенное на сумму от ста до двухсот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, а в крупных размерах - преступление, совершенное на сумму более двухсот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.
Проектом также предлагается изложить в новой редакции статью 290 Уголовного кодекса, предусмотрев ответственность за незаконное внесение изменений, подделку, замену или уничтожение идентификационного номера транспортного средства, которым незаконно завладели, его реализацию, а также создание или содержание мест, в которых осуществляется сокрытие, разукомплектование или переоборудование таких транспортных средств. Частью второй этой статьи предусматривается ответственность за совершение вышеуказанных преступлений организованной группой или преступной организацией.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время