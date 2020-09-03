Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых, сообщает пресс-служба НБУ.
Регулятор отмечает, что сохранение мягкой монетарной политики поддержит экономическое восстановление в условиях умеренной инфляции и высокой неопределенности относительно дальнейшего течения пандемии в Украине и мире. В июле-августе инфляция была ниже целевого диапазона 5% +/- 1 п.п.
Динамика базовой инфляции была сдержанной. Оживление потребительского спроса, а также подорожание топлива и природного газа, которое отражает тенденции мировых рынков, уравновешивались сезонной коррекцией цен на сырые продукты питания.
Дальнейшая динамика инфляции будет зависеть от темпов экономического восстановления.
Ключевым риском для макрофинансовой стабильности, как и раньше, является длительный срок и углубление пандемии коронавируса и усиление карантинных мероприятий.
Дальнейшая монетарная политика Национального банка будет зависеть прежде всего от развития ситуации с распространением COVID-19.
В текущей ситуации учетная ставка на уровне 6% направлена на обеспечение баланса между достижением умеренной инфляции и стимулированием экономики. Однако, если негативное влияние коронавируса на внутренний спрос и деловую активность усилится, Национальный банк будет готов предоставить экономике дополнительный импульс для оживления. На вероятное усиление инфляционных рисков в 2021 году Национальный банк может отреагировать инструментами монетарной политики.
Напомним, с 12 июня 2020 года Национальный банк снизил учетную ставку с 8% до 6%.
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