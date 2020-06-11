Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% с 12 июня 2020 года, сообщает пресс-служба НБУ.

Регулятор отмечает, что это - самый низкий уровень учетной ставки за историю независимой Украины.

«С высокой вероятностью потребительский и инвестиционный спрос будет оставаться подавленным дольше, чем прогнозировалось в апреле. С одной стороны, это будет удерживать инфляцию ниже целевого уровня дольше, чем предусматривает апрельский прогноз. С другой стороны, это означает, что падение украинской экономики может быть более глубоким, чем ожидалось. Такое развитие событий требует дальнейшего смягчения монетарной политики для поддержания экономики на этапе постепенного свертывания карантина», – говорится в сообщении.

В НБУ отметили, что инфляция в апреле-мае колебалась вокруг отметки 2% и была меньше, чем ожидалось, и ниже целевой диапазон 5% ± 1 п.п.

«Инфляционное давление оставалось слабым прежде всего из-за ощутимого падения потребительского спроса на продукты питания и товары не первой необходимости. Кроме этого, инфляцию сдерживало удешевление энергоносителей, увеличение предложения овощей и «замораживание» цен на значительное количество услуг во время карантина. Эти факторы нивелировали эффекты мартовского ослабления гривни и все еще повышенного спроса на отдельные товары в первой половине апреля, которые на сегодня полностью исчерпаны», – подчеркнули в Нацбанке.

Отмечается, что, учитывая ожидаемое пребывание инфляции ниже цели более длительное время, правление Национального банка снизило учетную ставку на 2 п.п. до 6%. Таким образом, в целом с начала года учетная ставка уменьшилась на 7,5 п.п. и достигла самого низкого уровня за всю историю независимой Украины.

«Смягчение монетарной политики и другие антикризисные меры Национального банка, которые введены в последние месяцы, поддержат деловую активность в стране. По нашим оценкам, падение украинской экономики во 2 квартале будет больше, чем ожидалось, хотя пик кризиса уже пройден. Поэтому для скорейшего возвращения экономики к росту необходимы достаточно решительные шаги», – подчеркивает регулятор.

Также Национальный банк принял решение о сужении коридора процентных ставок по инструментам постоянного доступа «учетная ставка +/- 2 п.п.» до «учетная ставка +/- 1 п.п.».

Это означает, что при новой учетной ставке кредиты рефинансирования овернайт будут предоставляться под 7%, а депозитные сертификаты овернайт размещаться под 5%. Изменение ширины коридора позволит достигать операционной цели монетарной политики, которая заключается в содержании гривневых межбанковских ставок на уровне близком к ключевой ставки в пределах коридора процентных ставок по инструментам постоянного доступа.

В НБУ подчеркнули, что снижение ключевой ставки до уровня ниже нейтрального свидетельствует о завершении цикла быстрого смягчения монетарной политики.

Как ранее сообщал ForUm, с 24 апреля Национальный банк снизил учетную ставку до 8%.