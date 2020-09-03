На выполнение задания президента Владимира Зеленского премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министру развития общин и территорий Алексею Чернышеву, и. о. министру образования и науки Сергей Шкарлет совместно с Госпродпотребслужбой безотлагательно провести проверки учебных заведений в областях на соблюдение противоэпидемических правил, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

По словам премьера, за последние сутки было выявлено 149 случаев заболевания COVID-19 среди детей.

«Случайным образом должны быть проверены не менее 5 учебных заведений в каждой из областей. Особенно стоит обратить внимание на школы, которые располагаются в отдаленных районах, поскольку в областных центрах ситуация более или менее стабильная», - отметил Шмыгаль.

Глава правительства также поручил главам областных и районных государственных администраций взять под контроль ситуацию в учебных заведениях.

Премьер-министр отметил, что по результатам этой проверки правительством могут быть приняты в том числе и кадровые решения.

Напомним, по состоянию на 3 сентября в Украине зафиксировано 2430 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, за сутки умерли 54 человека.