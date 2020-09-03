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По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 3 сентября в Украине зафиксировано 2430 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, за сутки умерли 54 человека, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

На сегодня в Украине завиксировано 65842 активных больных COVID-19. Всего за время пандемии – 128228 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2710 летальных, 59676 пациентов выздоровели. Проведено 1621697 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 859 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

 Винницкая область - 4194 случая;

 Волынская область - 5662 случая;

 Днепропетровская область - 2518 случаев;

 Донецкая область - 1549 случаев;

 Житомирская область - 3471 случай;

 Закарпатская область - 7788 случаев;

 Запорожская область - 1708 случаев;

 Ивано-Франковская область - 9685 случаев;

 Кировоградская область - 833 случая;

Киев - 14158 случаев;

 Киевская область - 5931 случай;

 Львовская область - 15 116 случаев;

 Луганская область - 373 случаев;

 Николаевская область - 1372 случая;

 Одесская область - 7813 случаев;

 Полтавская область - 855 случаев;

 Ривненская область - 9476 случаев;

 Сумская область - 1629 случаев;

 Тернопольская область - 6637 случаев;

 Харьковская область - 9941 случай;

 Херсонская область - 435 случаев;

 Хмельницкая область - 2740 случаев;

 Черновицкая область - 10624 случаи;

 Черкасская область - 1670 случаев;

 Черниговская область - 2050 случаев.

Напомним, по состоянию на 2 сентября в Украине было зафиксировано 125 798 случаев COVID-19, за последние сутки – 2495.
ForUm

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