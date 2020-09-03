По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 3 сентября в Украине зафиксировано 2430 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, за сутки умерли 54 человека, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
На сегодня в Украине завиксировано 65842 активных больных COVID-19. Всего за время пандемии – 128228 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2710 летальных, 59676 пациентов выздоровели. Проведено 1621697 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 859 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 4194 случая;
Волынская область - 5662 случая;
Днепропетровская область - 2518 случаев;
Донецкая область - 1549 случаев;
Житомирская область - 3471 случай;
Закарпатская область - 7788 случаев;
Запорожская область - 1708 случаев;
Ивано-Франковская область - 9685 случаев;
Кировоградская область - 833 случая;
Киев - 14158 случаев;
Киевская область - 5931 случай;
Львовская область - 15 116 случаев;
Луганская область - 373 случаев;
Николаевская область - 1372 случая;
Одесская область - 7813 случаев;
Полтавская область - 855 случаев;
Ривненская область - 9476 случаев;
Сумская область - 1629 случаев;
Тернопольская область - 6637 случаев;
Харьковская область - 9941 случай;
Херсонская область - 435 случаев;
Хмельницкая область - 2740 случаев;
Черновицкая область - 10624 случаи;
Черкасская область - 1670 случаев;
Черниговская область - 2050 случаев.
Напомним, по состоянию на 2 сентября в Украине было зафиксировано 125 798 случаев COVID-19, за последние сутки – 2495.
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