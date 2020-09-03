В Украине хотят обязать всех владельцев животных присваивать им специальный номер, а после вносить его в реестр вместе с именем хозяина и его адресом. Эта процедура будет платной, однако ее стоимость пока еще не определили, пишет «Обозреватель». Соответствующие нововведения прописаны в законопроекте №3796, который разработали и зарегистрировали нардепы от «Слуги народа».
Главная причина – не допустить, чтобы животные оказывались бездомными. Ответственность собственника - это распространенная практика. «Одним из методов регулирования численности бездомных животных является идентификация собак и кошек с помощью специальных методов, а также введение реестра номеров животных вместе с фамилиями и адресами их владельцев», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Законопроект №3796 значительно расширяет перечень животных, которые подпадают под обязательную идентификацию и регистрацию. Если сейчас в него входят только сельскохозяйственные животные: крупный рогатый скот, лошади, свиньи, овцы и козы, - то в случае принятия законопроекта под обязательную идентификацию и регистрацию будут подпадать также и все домашние, дикие, бездомные (безнадзорные) и лабораторные животные.
Поэтому придется регистрировать даже собак и кошек. Конкретный перечень таких животных должен утвердить Кабмин.
Собственников обяжут: провести идентификацию и регистрацию домашнего животного; прятать или утилизировать труп своего животного; обеспечить необходимое содержание животного; воспитывать (дрессировать) животных.
Авторы законопроекта предлагают открыть новые реестры, предоставить специальным агентам доступ к ним и собирать информацию на каждого: сведения о владельце животного; место содержания (постоянного пребывания) животного; вид животного, порода, кличка, дата рождения, прививки; идентификационный номер средства идентификации; особые приметы животного при наличии; Стоит отметить, что этот закон предусматривает бесплатную идентификацию только для льготников, остальным за нее придется платить, однако пока не известно сколько именно.
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