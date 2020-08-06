Комиссия Государственной исполнительной службы Юго-Восточного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Днипро) решила безвозмездно передать животных, конфискованных по решению суда.

Об этом сообщила пресс-служба Минюста.

Так, медведя гималайского по прозвищу «Мальвина» решили передать благотворительной организации «Международный Благотворительный фонд «Сохрани дикость»;

Медведя бурого по прозвищу «Балу» и медведя бурого по прозвищу «Тимоша» - Национальному природному парку «Синевир»;

Льва по прозвищу «Риччи», льва по кличке «Витольд» и льва по кличке «Багира» - благотворительному фонду «Нэйтон»;

Медведя бурого по кличке «Потап», медведя бурого по прозвищу «Анна» и медведя бурого по кличке «Маша» - ООО «Медвежий приют-Домажир».

«Безвозмездная передача новым владельцам конфискованных животных - это общий результат команды Министерства юстиции и общественных активистов. Старый порядок, согласно которому конфискованные животные по решению суда продавались на открытом аукционе, вызвал противоречивые чувства...», - заявил замминистра по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко.

По словам замминистра, продажа на аукционе OpenMarket Государственного предприятия «СЕТАМ» диких животных запрещена: «Подготовленные Министерством юстиции изменения в Порядок распоряжения имуществом, конфискованным по решению суда и переданным органам государственной исполнительной службы, урегулировали этот вопрос. Животные безвозмездно будут передаваться приютам для животных, зоологическим паркам или другим учреждениям для содержания».

«Очень рад, что эпопея со львами и медведями наконец закончилась и они нашли дома, где о них будут заботиться. Сетам и в дальнейшем будет информировать об объявлении по бесплатной передаче животных на своих ресурсах и в СМИ», - сообщил генеральный директор ГП Александр Мамро.