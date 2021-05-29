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Наречение именем святого совершается с целью подражания ему и получения его помощи в земной жизни, что по отношению к любому животному является абсурдным.

Фото: из открытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом сказал епископ Ладанский Феодосий (Марченко), отвечая на вопрос, почему Православная Церковь запрещает называть животных именами святых.

«Понятие имени сакрально в традиции Православной Церкви. Когда человеку даётся имя, то этот акт освящается молитвой и Божьим благословением. С упоминанием имени совершается таинство Крещения, которое открывает для человека новую реальность жизни во Христе.

И в дальнейшем имя становится частью молитвы во всевозможных священнодействиях по отношению к человеку. В конце концов, наши имена будут внесены в Книгу Жизни после всеобщего Страшного суда: «Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах» (Лк. 10:20)», - объяснил епископ Феодосий.

Он считает, что таким образом, уровень сакрального не сводится к уровню бытового, и честь, воздаваемая человеку как образу и подобию Божию, становится исключительным достоянием конкретной личности, которая создана для Вечности, в отличии от животного.

«С другой стороны, наречение именем святого совершается с целью подражания ему и получения его помощи в земной жизни, что по отношению к любому животному тоже является абсурдным. В некоторой степени это даже богохульство и неуважение к имени святого как подвижника, жизнь свою положившего для того, чтобы стяжать благодать Святого Духа», - отметил владыка.

В завершении, епископ Феодосий напомнил, что не напрасно отсутствует традиция называть человека именем Божией Матери, «что тоже по особому подчеркивает почитание Пресвятой Богородицы в среде верующих людей».
ForUm

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