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Адвокат Олег Шрам объяснил, как можно уволить Артема Сытника после правовой коллизии, которая возникла после решения КСУ о незаконности указа Порошенко о назначении его директором Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом сообщает APnews со ссылкой на пост Шрама.

Фактически президент Украины Владимир Зеленский оказался в патовой ситуации, так как у него нет полномочий уволить Сытника, который планирует оставаться директором НАБУ до 2022 года. Однако Шрам пояснил, что есть законный способ уволить Сытника всего в три шага.

Во-первых, необходимо внести изменения в закон «О НАБУ», изменив статус ведомства с государственного правоохранительного органа на центральный орган исполнительной власти. Также следует установить, что директора НАБУ назначает и увольняет Кабмин, дополнить ст. 11 специальным званием высшего офицерского состава - генерал-майор НАБУ и внести некоторые технические изменения.

Когда изменения в закон вступят в силу, президент должен подписать указ, предусматривающий, что должность директора НАБУ подлежит замещению лицом высшего офицерского состава.

Затем, будучи субъектом назначения, Кабинет министров может уведомить директора НАБУ о сокращении должности госслужбы и объявить новый конкурс на должность директора НАБУ, подлежащую замещению лицом высшего офицерского состава.

«Срок реализации: п. 1 - изменения в Закон (с учетом наличия монобольшинства) 2-3 недели; п. 2 - издание Указа Президента – 1 день; п. 3 уведомление директора НАБУ об увольнении в связи с сокращением должности госслужбы - за 30 дней до увольнения. Общий срок – не более 2-х месяцев», - отметил Шрам.
ForUm

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