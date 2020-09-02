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1 сентября Министерство финансов Украины погасило вторую серию облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ), выпущенных в ходе реструктуризации в 2015 году.

Как сообщает пресс-служба Минфина, общая сумма платежа составила более 2 миллиардов долларов США, в том числе 1,69 миллиарда долларов США погашение еврооблигаций и 0,40 млрд долларов США процентных платежей по еврооблигациям со сроком погашения в 2020-2027 годах. К концу года остаток валютных платежей по государственному долгу составляет около 1,6 млрд долларов США.

Выпуск ОВГЗ с погашением в 2020 году общей номинальной стоимостью 1,78 млрд долларов США был осуществлен в 2015-16 годах с процентной ставкой 7,75% в год. В 2017 году в рамках первой в истории активной операции по управлению государственным долгом Минфин выкупил 0,42 млрд долларов еврооблигаций.

В августе 2020 года Минфин осуществил доразмещение ОВГЗ с погашением в 2020 году на сумму 0,33 млрд долларов США, которые в полном объеме были использованы для завершения расчетов по выкупу на открытом рынке государственных деривативов (ВВП-варрантов), проведение которого стало возможным благодаря изменениям, внесенным в закон о государственном бюджете Украины в апреле 2020 года.
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