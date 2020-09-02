В суд направлено обвинительное заключение в отношении старшего оперуполномоченного Управления СБУ в Николаевской области, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

Досудебным расследованием установлено, что подполковник СБУ попросил совладельца одного из фермерских хозяйств предоставить ему неправомерную выгоду в сумме 2 тыс. долларов и 10 тонн зерна за непринятие мер по документированию факта выращивания предприятием сельскохозяйственных культур на территории Николаевской области без продления договора аренды земельного участка.

В мае 2020 года после получения первой части неправомерной выгоды в сумме 2000 долларов США работника СБУ задержали и поместили под стражу.

В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы до 4 лет.