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В суд направлено обвинительное заключение в отношении старшего оперуполномоченного Управления СБУ в Николаевской области, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

Досудебным расследованием установлено, что подполковник СБУ попросил совладельца одного из фермерских хозяйств предоставить ему неправомерную выгоду в сумме 2 тыс. долларов и 10 тонн зерна за непринятие мер по документированию факта выращивания предприятием сельскохозяйственных культур на территории Николаевской области без продления договора аренды земельного участка.

В мае 2020 года после получения первой части неправомерной выгоды в сумме 2000 долларов США работника СБУ задержали и поместили под стражу.

В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы до 4 лет.
ForUm

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