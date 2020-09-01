Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Полтавскую область принял участие в представлении Стратегии развития области на период до 2027 года.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

«Я слышал много жалоб от местных жителей, Полтава – это город, где есть река, а набережной, к сожалению, нет. Думаю, что власть города – и очевидно уже не эта, а следующая – должна решить этот важный для людей вопрос. Знаю, что у вас есть прекрасный парк, и всем полтавчанам хочется, чтобы там был не элитный торговый центр, небоскреб или другие непонятные застройки, а набережная и зона отдыха именно для людей», - сказал Зеленский.

Он выразил надежду, что по принципу «для людей» будет развиваться в будущем Полтавская область.

По его словам, область имеет не менее пяти туристических «магнитов», которые планируют развивать. Наряду с этим продолжится реализация проектов развития дорог и социальной инфраструктуры.