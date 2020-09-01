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Лидер блока «За будущее Черногории» профессор информатики университета в Подгорице Здравко Кривокапич объявил о победе оппозиционных сил на парламентских выборах.

Фото: Zdravko Krivokapić/Facebook

Как сообщает tass.ru, одним из первых решений обновленного правительства станет отмена скандального закона «О свободе вероисповедания».

«Первым шагом, конечно, станет отмена Закона о свободе вероисповедания, затем принятие закона о люстрации и закона о происхождении имущества, который определит отношение к тем, которые довели Черногорию до безнадежности, добились несметных богатств и сделали нищими остальных граждан Черногории. Это будет по-честному, праведно и станет предупреждением для всех, кто идет в политику, что политика не является самой доходной работой», – сказал Кривокапич в комментарии ТАСС.

В своем выступлении по итогам парламентских выборов лидер черногорской оппозиции сообщил, что суммарный результат трех оппозиционных политических сил составляет 42 места из 81, т.е. парламентское большинство, и он знает, что «наши партнеры согласятся отозвать закон и начать работать над более справедливым законом».

Свои голоса против правящей коалиции на выборах отдали иерархи Сербской Православной Церкви митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий и епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий.

Как сообщалось, в декабре 2019 года парламент Черногории большинством голосов правящей коалиции утвердил закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», вызвавший сильную общественную реакцию и массовые протесты верующих, которые не прекращаются по сегодняшний день. Одним из главных пунктов программы оппозиции является отзыв этого антицерковного закона, ущемляющего интересы Сербской Православной Церкви и угрожающего ее святыням.

Накануне парламентских выборов митрополит Амфилохий заявил, что от их результатов зависит будущее Церкви в стране, и призвал всех идти голосовать «в защиту Божьих святынь».
ForUm

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