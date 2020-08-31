Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с очередной волной незаконных обысков и задержаний жителей временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

По имеющейся информации, после проведения обысков в домах Айдер Кадырова (с. Разливы Нижнегорского района), Айдер Аблякимова (с. Солнечная долина Судакского района), Ридвана Умерова (г. Судак) и Энвера Топчий (пгт. Ички (Советский) Ичкинського района) указанных лиц незаконно задержали. Во время предыдущей волны арестов в июле оккупационной администрацией было задержано 7 крымских татар.

«Россия системно применяет репрессивный аппарат для преследования и борьбы с журналистами, включая гражданских, и активистами, продолжает политику притеснения всех несогласных с оккупацией, от которой особенно страдают представители крымскотатарского народа. Ожидаем от РФ выполнения в полной мере резолюций ГА ООН 68/262 от 27 марта 2014 «Территориальная целостность Украины» и «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)» 2016-2019 гг. и приказа Международного суда ООН по применению мер в рамках иска Украины против Российской Федерации о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации», – подчеркнули в МИД.

Также МИД требует от России немедленного освобождения задержанных сегодня четырех человек, а также всех незаконно удерживаемых ею граждан Украины. На сегодня, РФ незаконно держит за решеткой около 100 украинских граждан.

Напомним, 31 августа в Нижнегорском и Советском районах аннексированного Крыма, а также в Судаке российские силовики провели обыски в домах крымских татар.

Прокуратура и полиция Крыма начали уголовное производство по факту незаконных обысков в домах крымскотатарских активистов.