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Офицера вооруженных сил Франции подозревают в измене в пользу России. Об этом в интервью радиостанции «Europe-1» сообщила министр обороны страны Флоранс Парли, передает Радио Свобода.

По данным следователей, офицер передавал российским спецслужбам сверхсекретные документы. Других подробностей не приводится.

Военный, объясняет радиостанция, проходил службу на военной базе НАТО в Италии. Сотрудники Главного управления внутренней безопасности (DGSI) задержали его во Франции, где он находился в отпуске. С просьбой начать проверку в прокуратуру обратилось Минобороны.

Сейчас офицер находится под стражей в тюрьме Санте в Париже.

Российская сторона информацию пока не комментировала.
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