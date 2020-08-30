Министерство внутренних дел Беларуси информирует, что на акции протеста в Минске задержали уже 125 человек. Таковы данные спустя два часа проведения акции.

Об этом сообщают РИА Новости.

«По состоянию на 16.00 в Минске задержаны 125 граждан, в отношении которых начат административный процесс за участие в несанкционированных массовых мероприятиях», - отметила пресс-секретарь белорусского министерства.

Она добавила, что правоохранители приняли необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности.

«Задействована специальная техника и спецсредства по предназначению», - заявила представитель МВД республики.

Кроме того, TUT.BY также пишет, что силовики в Минске начали задержания участников акции оппозиции в центре города. По данным портала, правоохранители избирательно задерживают мужчин, они не оказывают сопротивления.

Кроме того, в ГУМе в Минске ОМОН задержал несколько десятков мужчин.

При этом «Радио Свобода» также сообщает о задержаниях активистов, однако, по данным издания, протестующие пытаются этому противостоять и отбивать задержанных.

Напомним, в воскресенье в Минске и других белорусских городах начались акции протеста, которые назвали маршем мира и независимости.