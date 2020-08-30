Генпрокуратура РФ направила запрос в Германию о предоставлении результатов анализов оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает Welt am Sonntag.

Россия просит от Министерства юстиции Германии предоставить результаты анализов и информацию о предварительном диагнозе Навального.

Федеральное министерство юстиции Германии приняло к рассмотрению запрос.

Напомним, 20 августа Навальный летел из Томска в Москву. В полете ему стало плохо, и он потерял сознание. Экипаж экстренно посадил самолет в Омске. Навального отправили в реанимацию местной больницы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

22 августа спецсамолет из Германии доставил оппозиционера в Берлин.

24 августа в немецкой клинике «Шарите» подтвердили, что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По словам врачей, Навальный до сих пор находится в состоянии искусственной комы, но серьезной опасности для его жизни нет.