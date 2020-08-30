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Подполковнику Сухопутных войск Франции, проходившему службу на военной базе НАТО в Италии, предъявлены обвинения в госизмене и передаче спецслужбам РФ документов высокой секретности.

Об этом сообщает DW со ссылкой министра вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

Отмечается, что военный был арестован Главным управлением внутренней безопасности Франции, когда собирался вернуться в Италию после отпуска. Он содержится под стражей в тюрьме Санте на юге Парижа.

«Мы приняли все необходимые меры предосторожности. Могу подтвердить, что старший офицер находится под судебным следствием за передачу [документов] или нарушение безопасности», — сообщила Парли.

На данный момент не известно, о материалах какого рода идет речь.
ForUm

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