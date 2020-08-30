Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко договорились в ближайшие недели провести встречу в Москве. Также российский лидер поздравил Лукашенко с днем рождения.
Об этом сообщает ТАСС.
«Условлено в ближайшие недели провести встречу в Москве», - говорится в сообщении.
В пресс-службе проинформировали, что во время разговора президентов был «подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям».
Президент России также поздравил Лукашенко с днем рождения.
Напомним, Путин назвал задержание «вагнеровцев» в Беларуси спецоперацией Украины и США.
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