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Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко договорились в ближайшие недели провести встречу в Москве. Также российский лидер поздравил Лукашенко с днем рождения.

Об этом сообщает ТАСС.

«Условлено в ближайшие недели провести встречу в Москве», - говорится в сообщении.

В пресс-службе проинформировали, что во время разговора президентов был «подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям».

Президент России также поздравил Лукашенко с днем рождения.

Напомним, Путин назвал задержание «вагнеровцев» в Беларуси спецоперацией Украины и США.
ForUm

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