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Бывший вице-президент США Джо Байден избран кандидатом в президенты США от Демократической партии, свидетельствуют результаты голосования на прошедшей в онлайн режиме конвенции (съезде).

За него проголосовали делегации американских штатов. Они представили результаты прошедших в них предварительных выборов, на которых Байден набрал большинство голосов, передает Интерфакс.

Байден поблагодарил за оказанное ему доверие.

Официально о том, кто стал кандидатом в президенты, как намечается, будет объявлено в четверг, когда Байден примет предложение баллотироваться на пост главы государства.

От Республиканской партии на выборах в ноябре ему будет противостоять действующий президент США Дональд Трамп.
ForUm

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