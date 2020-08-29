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Россия сразу признала легитимность результатов президентских выборов в Беларуси.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Россия-1 и напомнил, что поздравил белорусского диктатора Александра Лукашенко с победой.

«Мы исходим из того, что выборы состоялись. Я сразу это сделал. Мы признали их легитимность. Я поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с победой на этих выборах», — сказал президент РФ.

Также он отметил, что «белорусские власти пригласили БДИПЧ ОБСЕ принять участие в контроле над выбором», но те якобы не приехали.

«Это сразу нас наводит на мысль о том, что уже была, собственно говоря, заготовлена позиция по результатам этих выборов. Поэтому кто-то может сомневаться в результатах, но я, у меня есть все основания сомневаться в том, что те, кто сомневаются, были абсолютно честны», — добавил Путин.

После выборов президента Беларуси, победу на которых ЦИК отдала Александру Лукашенко, в белорусских городах поднялась волна антиправительственных протестов и забастовок. Белорусы требуют свержения режима Лукашенко.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что подготовил специальные отряды силовиков, которых могут направить в Беларусь для помощи в решении политического кризиса.
ForUm

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