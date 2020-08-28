В Кремле исходят из того, что Российской Федерации не придется отправлять своих правоохранителей для подавления протестов, вспыхнувших после президентских выборов в Беларуси. Как передает УНИАН, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В частности, его спросили, из каких частей состоит резерв правоохранителей, которых Россия готова отправить в Беларусь. «Состоит из тех частей, которые в случае крайней необходимости могут воспрепятствовать экстремистским действиям, собственно, во исполнение тех обязательств, которые прописаны для России в двух договорах: Договор о коллективной безопасности и Договор о Союзном государстве», - ответил Песков.

На уточняющий вопрос, будет ли это Росгвардия или армия, Песков ответил, что не может сказать. «Я ничего не могу сказать про вооружение. Достаточно разумное количество. Но вы знаете, здесь очень важно все-таки отдавать себе отчет, и президент это подчеркнул, что это именно резерв. Это резерв, и, собственно, нет никакой необходимости как-то его задействовать, как-то его использовать, и именно президент Путин исходит из того, что никак не будет использовать. И мы исходим из того, что до вот такой крайней ситуации, которую описал президент, с такой ситуацией Белоруссия не столкнется», - сказал он. При этом Песков назвал «гипотетическими» рассуждения о готовности России помогать населению в случае, если будет всплеск насилия со стороны белорусских силовиков. «Мы с вами видим, что силовики действуют весьма корректно, крайне осторожно и очень аккуратно выполняют свои функции. И поэтому именно это резерв. Это никакие не соединения, ничего, это резерв», - добавил он.

По словам Пескова, «экстремистские действия» могут представлять угрозу, в первую очередь, и для народа Беларуси. Он добавил, что речь идет об экстремистских действиях «со стороны кого бы то ни было». «Понимаете, милиция Белоруссии, она же не занимается экстремистскими действиями», - добавил Песков.

Также он подчеркнул, что критерий, по которому РФ может задействовать в Беларуси резерв из сотрудников правоохранительных органов, – это выход ситуации из-под контроля, когда в опасности могут оказаться органы государственной власти и мирное население. «Прочитайте еще раз просто слова президента, уже все сказано. То есть, естественно, гипотетическая ситуация выхода ситуации из-под контроля, когда в опасности стабильность, вообще существование органов государственного управления и безопасность людей, которая в результате экстремистских действий может наступить. Вот вам и критерии», - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о параметрах задействования российского резерва правоохранителей в соседней стране.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия по просьбе белорусского президента Александра Лукашенко сформировала резерв сотрудников правоохранительных органов. Минск обещал, что не будет задействовать их, пока ситуация не выйдет из-под контроля.