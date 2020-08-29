За последние сутки в Украине коронавирус обнаружили у 120 медицинских работников.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил во время брифинга в субботу, 29 августа.

Днем ранее коронавирус зафиксировали у 122 медиков.

Всего в Украине COVID-19 заболели 11 084 медицинские работники.

7 мая Верховная Рада приняла законопроект о повышении способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19. В частности, он предусматривает массовое тестирование и улучшение условий для медиков.

По состоянию на 29 августа коронавирус в Украине обнаружили у 2481 людей, 41 человек умер, 1055 пациентов выздоровели. Это антирекорд по заболеваемости COVID-19 в Украине.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 116 978 человек, из них 56 138 выздоровели, летальных случаев - 2492.