Число заразившихся коронавирусом в мире постепенно приближается к числу выздоровевших. Об этом в пятницу, 28 августа, сообщило информагентство ТАСС.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за минувшую неделю составило 1,8 млн, число вылечившихся - 1,45 млн.

Всего заражение коронавирусом было подтверждено у 24,5 млн человек, из них 16 млн уже выздоровели. Условный уровень летальности обновил минимум, снизившись до 3,4%.

В Западном полушарии заболеваемость снижается, в Восточном - резко растет. В Европе серьезные вспышки фиксируются во Франции и Испании, к весенним показателям вернулся еще ряд стран, включая Великобританию, Италию и Турцию.

Как отмечает ряд экспертов, быстрое увеличение числа заразившихся объясняется в том числе возросшим охватом тестирования в ряде стран.

Первое место в мире по количеству проведенных тестов занимает Китай, где провели уже более 90 млн исследований. В США их число приблизилось к 80 млн. Следом с большим отрывом следуют Индия - около 40 млн, и Россия - более 35,7 млн.

Напомним, Степанов заявил, что отмена карантина приведет к катастрофе.