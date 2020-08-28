Мэр Киева Виталий Кличко представил видение того, каким будет город в ближайшем будущем. В частности, столичная власть работает над тем, чтобы через 5 лет Киев вошел в ТОП-100 городов мира. Об этом он заявил во время онлайн-конференции «Каким мы видим Киев», сообщает пресс-служба КГГА.

Во время мероприятия обсудили четыре ключевых темы: развитие транспорта, социальной инфраструктуры, реновацию старой застройки и экологии Киева. Также свое мнение относительно развития украинской столицы выразили иностранные специалисты и эксперты: представители мэрии Лейпцига, «Немецкого общества международного сотрудничества» (GIZ), а также эксперты Совета Европы и Всемирного банка.

Кличко отметил, что Киев должен стать зеленым городом - как, например, Вена, культурным и туристическим – как Рим, удобным для жителей – как Копенгаген, романтическим – как Париж. Бизнес в столице должнен быть развитым, как в Лондоне. Для этого городские власти будут работать в таких ключевых направлениях развития: транспортная система, социальная инфраструктура, реновация устаревшей застройки и экология.

Так, приоритетом для столичной власти является развитие общественного транспорта. К концу следующего года планируется завершить строительство двух новых станций метро на Виноградарь. А после запуска автомобильного сообщения через Подольско-Воскресенский мост - начать строительство линии метрополитена на Троещину – 5 станций.

Размещение новостроек будет планироваться только комплексно - с одновременным строительством детских садов и школ, объектов социальной инфраструктуры, скверов и автопарковок.

«Мы планируем создать в столице парк развлечений и отдыха для детей и взрослых (украинский Диснейленд) на территории Гидропарка. Амбициозно? Да! И мы это сделаем!» - пообещал Кличко.

По реновации устаревшей застройки, то здесь речь идет о «хрущевках» и о промышленных зонах в столице. На месте «хрущевок» должны появиться комфортные жилые комплексы. А на месте промзон - инновационные, технологические и бизнес-парки, художественные комплексы.

«Для сохранения исторического наследия столицы мы запретим высотное строительство в центральной части города. Будем реставрировать памятники культурного наследия. У нас, действительно амбициозные планы. Мы хотим перенести часть административных учреждений из зданий в центре Киева и развивать административно-деловой центр на территории промзоны на Теличке. Это разгрузит город и даст новый толчок к его развитию», - добавил мэр.

Вместе с тем, важной задачей столичной власти является улучшение экологии в городе. В частности, важно сохранить существующие парки и скверы, создать новые, увеличить площади озелененных территорий города.

«Мы завершим и реконструкцию Днепровской и Деснянской водопроводных станций. Это обеспечит город чистой питьевой водой. Для улучшения экологического состояния окружающей среды важно также завершить реконструкцию Бортнической станции аэрации. Будем внедрять и нетрадиционные возобновляемые источники энергии, установку солнечных батарей, осуществлять мероприятия по энергоэффективности зданий», - отметил Кличко.

Он напомнил, что в течение последних шести лет город успешно обновляет зеленые зоны Киева. Так, отремонтировали почти 400 парков и скверов. Увеличили и их количество - предоставили статус парка или сквера 136 зеленым зонам, обновили восемь городских пляжей.

«Это только часть того, что мы уже сделали и что обязательно сделаем. Киев станет комфортным мегаполисом - и для проживания, и для работы, и для отдыха его жителей. Я жил во многих городах мира. Я видел их сильные и слабые стороны. Мало кому удалось создать идеальный город. Но мы хотим этого! Делаем и будем делать Киев именно таким!» - заявил Кличко.