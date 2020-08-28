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Верховный суд согласился с доводами Офиса генерального прокурора и признал справедливыми решения судов предыдущих инстанций в отношении гражданина КНР, который был приговорен к 10 годам лишения свободы за шпионскую деятельность, сообщает пресс-служба ОГП.

В суде доказано, что профессор Сианського научно-исследовательского института современной химии проводил шпионскую деятельность в Днепропетровской области.

Он организовал на территории области сбор научно-технической и технологической документации в области боевого ракетостроения с целью передачи в иностранной организации информации, составляющей государственную тайну Украины.
ForUm

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