Верховный суд согласился с доводами Офиса генерального прокурора и признал справедливыми решения судов предыдущих инстанций в отношении гражданина КНР, который был приговорен к 10 годам лишения свободы за шпионскую деятельность, сообщает пресс-служба ОГП.

В суде доказано, что профессор Сианського научно-исследовательского института современной химии проводил шпионскую деятельность в Днепропетровской области.

Он организовал на территории области сбор научно-технической и технологической документации в области боевого ракетостроения с целью передачи в иностранной организации информации, составляющей государственную тайну Украины.