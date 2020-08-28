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За прошедшие сутки еще у 251 жителя столицы обнаружили заболевание коронавирусом. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Количество больных коронавирусом в Киеве за минувшие сутки увеличилось на 251 человека. И за весь период пандемии у нас наибольшее количество летальных случаев. Умерли 9 человек. Всего коронавирус унес жизни 187 киевлян. На сегодня в столице уже 12719 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - заявил Кличко.

Среди заболевших: 139 женщин в возрасте от 18 до 92 лет и пять девочек от трех до 16 лет. А также 101 мужчина в возрасте от 20 до 80 лет и шестеро мальчиков от одного года до 16 заболели и десять медиков.

В больницы столицы попали 47 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 95 человек. Всего коронавирус преодолели 4070 жителей Киева.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком и Деснянском районах - по 39, в Днепровском - 37, в Святошинском районе - 30 случаев, - подчеркнул мэр Киева.

Напомним, по состоянию на 28 августа в Украине зафиксировано 2438 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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