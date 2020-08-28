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Находясь с рабочей поездкой на Черкасчине, президент Украины Владимир Зеленский представил нового председателя Черкасской областной государственной администрации Сергея Сергийчука, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

На встрече с представителями бизнеса региона президент вручил новому главе области служебное удостоверение.

«Мы меняем председателя областной государственной администрации Черкасской области. Главная причина всегда такая, что хочется видеть результат. Хочется видеть что-то лучшее, чем есть», - отметил Зеленский.

«Очень хочется, чтобы вы действительно сразу начали действовать. Чтобы сразу и бизнес, и люди видели вашу поддержку. А это значит, что это не только ваша поддержка, но и власти и президента», - добавил он.

Новый глава региона Сергей Сергийчук поблагодарил главу государства за доверие и пообещал работать на результат.

«Буду развивать область, чтобы жизнь черкасчан была лучшей. Это и привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест. Это обеспечение экономической безопасности и медицинской, улучшение качества образования. Это и «Большая стройка», - заявил Сергейчук.
ForUm

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