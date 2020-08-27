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Во время рабочей поездки в Кировоградскую область президент Украины Владимир Зеленский представил нового председателя областной государственной администрации Андрея Назаренко.

Сегодня на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций утвердили новые карантинные зоны

Председатель исполнительного комитета Совета реформ Украины, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что возвращается на родину.

Народный депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что на трассе Киев-Харьков вблизи Люботина Харьковской области расстреляли автобус с активистами его организации «Патриоты – За жизнь». 

По данным полиции, два человека получили ранения и доставлены в больницу.

Позже правоохранители задержали группу напавших на автобус.

Кабинет Министров на внеочередном заседании 27 августа принял решение об ограничении на въезд иностранных граждан на территорию Украины с 00:00 часов 28 августа до 00:00 часов 28 сентября.

Россия по просьбе белорусского президента Александра Лукашенко сформировала резерв сотрудников правоохранительных органов. Минск обещал, что не будет задействовать их, пока ситуация не выйдет из-под контроля, рассказал президент РФ Владимир Путин.

Служба безопасности Украины блокировала противоправную деятельность организованной преступной группировки, участники которой создали финансовую пирамиду для завладения средствами украинских граждан.

Сентябрьская цена на природный газ в рамках тарифа «Месячный» составляет 4,7 грн/куб.м. с НДС, без стоимости распределения (доставки).

По состоянию на 27 августа в Украине зафиксировано 112 059 случаев COVID-19, за последние сутки – 1974.

Если граждане Украины не будут придерживаться правил карантина, то к концу октября в стране будет насчитываться уже 360 тыс. случаев заражения COVID-.19. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в ходе совещание по вопросу прогнозирования распространения COVID-19 в Украине.

У России есть определенные обязательства перед Беларусью в рамках многосторонних и двусторонних соглашений по защите суверенитета и стабильности, и Москва готова их исполнить, заявил президент РФ Владимир Путин.

Офис президента опубликовал полный перечень использованных фрагментов музыкальных произведений с указанием их авторов при создании музыкального номера ко Дню Независимости Украины.

Офис президента 26 августа опубликовал обновленную версию песенного попурри, которое исполняли украинские артисты на День Независимости в центре Киева, где уже указаны авторы слов и музыки каждой композиции.
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