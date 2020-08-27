Сегодня на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций утвердили новые карантинные зоны. Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

Так, к «красной» зоне отнесены:

города Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

города Беляевка и Измаил Одесской области; Города Дубно и Острог, Костопольский и Радивиловский районы Ривненской области;

города Бережаны и Чортков, Бережанский район Тернопольской области; Город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы Черновицкой области.

к «оранжевой» зоне:

города Луцк и Владимир-Волынский, Луцкий и Маневичский районы Волынской области;

город Коростень, Житомирский и Коростенский районы Житомирской области;

города Ужгород, Мукачево и Чоп, Виноградовский, Межгорский, Перечинский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;

города Болехов, Бурштын и Яремче, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Долинский, Кольский, Коломыйский, Надворнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

город Березань и Киево-Святошинский район Киевской области; Города Львов, Моршин и Самбор, Жолковский, Пустомытовский и Яворовский районы Львовской области;

город Черноморск, Болградский, Овидиопольский и Тарутинский районы Одесской области;

город Вараш, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский, Корецкий, Острожский и Ривненский районы Ривненской области;

город Сумы Сумской области; Город Тернополь, Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Козовский, Лановецкий, Монастыриский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;

город Харьков и Богодуховский район Харьковской области; Волочевский район Хмельницкой области; Город Новоднестровск, Герцаевский, Кельменецкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области; Бобровицкий район Черниговской области. В желтую зону:

Города Винница, Жмеринка, Казатин и Могилев-Подольский, Винницкий, Жмеринский, Калиновский, Могилев-Подольский и Хмельницкий районы Винницкой области; Город Владимиро-Волинсткий, Гороховский, Иваничевский, Киверцовский, Любешовский, Старовыжевский, Турийский и Шацкий районы Волынской области;

города Житомир, Бердичев и Новоград-Волынский, Андрушевский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинский, Лугинский, Овручский, Попельнянский, Пулинский, Романовский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области; Города Берегово и Хуст, Берегово, Воловецкий, Иршавский, Мукачевский, Раховский и Свалявский районы Закарпатской области;

города Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Ирпень, Обухов, Переяслав и Фастов, Барышевский, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Згуровский, Кагарлицкий, Макаровский, Рокитнянский, Таращанский, Фастовский и Яготинский районы Киевской области;

Города Борислав, Дрогобыч и Стрый, Бродовский, Городоцкий, Дрогобычский, Жидачевский, Золочевский, Каменко-Бугский район, Николаевский, Мостиский, Перемышлянский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский и Стрыйский районы Львовской области;

Города Одесса, Белгород-Днестровский, Подольск, Теплодар и Южный, Арцизский, Березовский, Беляевский, Ивановский, Николаевский, Лиманский, Подольский, Савранский и Саратский районы Одесской области;

город Ривне, Владимирецкий, Млиновский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области; Кролевецкий, Недригайловский, Сумской и Тростянецкий районы Сумской области; Борщевский, Зборовский, Подволочиский, Подгаецкий и Шумский районы Тернопольской области;

города Люботин, Первомайский и Чугуев, Великобурлукский, Волчанский, Змиевской, Золочевский, Коломакский, Купянский, Нововодолажский и Харьковский районы Харьковской области;

города Хмельницкий, Нетешин, Славута и Шепетовка, Белогорский, Красиловский, Летичевский, Новоушицкий, Славутский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинецкий районы Хмельницкой области;

города Чернигов, Нежин и Прилуки, Борзнянский, Ичнянский, Козелецкий, Коропский, Куликовский, Нежинский, Носовский и Талалаевский районах Черниговской области;

город Киев.

Новое эпидемическое зонирование начнет действовать 14 дней с 00:00 31 августа.

Напомним, по состоянию на 27 августа в Украине зафиксировано 112 059 случаев COVID-19, за последние сутки – 1974.