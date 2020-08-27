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Офис президента 26 августа опубликовал обновленную версию песенного попурри, которое исполняли украинские артисты на День Независимости в центре Киева, где уже указаны авторы слов и музыки каждой композиции.

На это обратила внимание Украинская правда.

Так, в отличие от оригинальной версии видео в обновленной указывается автор слов и музыки каждой композиции.

В видео в День Независимости указывалась только название и год выхода композиции без авторства.

После официального празднования 24 августа на Софийской площади многие пользователи соцсетей писали, что им не понравилось шоу, которое устроила власть в Киеве. В частности, обвиняли в том, что там исполнялись чужие песни без согласия авторов.

Ранее представители групп «Океан Эльзы» и «Бумбокс» заявили, что не давали разрешение на использование своих песен на концерте «Песенная история современной Украины» ко Дню Независимости.

27 августа в Офисе президента Владимира Зеленского сообщили, что песенное попурри, которое выполнялось в центре Киева в День независимости, не нарушает авторские права.
ForUm

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