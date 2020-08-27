Офис президента опубликовал полный перечень использованных фрагментов музыкальных произведений с указанием их авторов при создании музыкального номера ко Дню Независимости Украины.

Как сообщила пресс-служба ОП, это сделано с целью соблюдения требований украинского законодательства.

«24 августа на Софийской площади прозвучало 17-минутное попурри «Музыкальная история Независимости», которое состояло из популярных в Украине песен последних трех десятилетий в исполнении известных украинских артистов», - говорится в сообщении.

В ОП утверждают, что законом разрешается подобное использование фрагментов песен без предварительного согласия автора.

В частности, пункт 9-1 статьи 21 Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах» позволяет без согласия автора (или другого лица, имеющего авторское право) публиковать фрагменты музыкальных и других произведений в нескольких форматах, в том числе в формате попурри, при условии, если указано имя автора и источник заимствования.

На странице Офиса Президента в социальной сети Facebook размещен полный видеоролик музыкального попурри, в котором выполнены требования пункта 9-1 ст. 21 Закона «Об авторском праве и смежных правах» и под каждым фрагментом заимствованной композиции указанное ссылки на автора музыкального произведения.

Ранее представители групп «Океан Эльзы» и «Бумбокс» заявили, что не давали разрешение на использование своих песен на концерте «Песенная история современной Украины» ко Дню Независимости.