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Если граждане Украины не будут придерживаться правил карантина, то к концу октября в стране будет насчитываться уже 360 тыс. случаев заражения COVID-.19. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в ходе совещание по вопросу прогнозирования распространения COVID-19 в Украине, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

Он отметил, что по результатам проведенного с помощью программно-аппаратного комплекса «СОТА» мониторинга можно спрогнозировать существенный рост количества новых случаев инфицирования, если граждане не будут придерживаться правил карантина. «По состоянию на 25 октября, по пессимистическому сценарию, мы будем иметь 360 тыс. случаев заражения, и мы должны быть к этому готовы», - сказал Данилов.

По его словам, в связи с началом нового учебного года и активизацией избирательного процесса необходимо организовать мониторинг динамики социальных контактов больных коронавирусной болезнью в период с 29 августа дня до 10 сентября.

Во время совещания отмечалось, что медицинские учреждения готовы к приему больных коронавирусной болезни, учитывая текущую динамику заболеваемости. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов отметил, что медицинская система снабжена достаточным количеством аппаратов ИВЛ, передвижных рентген аппаратов и средств индивидуальной защиты. Он также сообщил, что сейчас с Министерством финансов вопрос согласовывается по закупке медицинского препарата «Ремдесивир» для 8 тыс. пациентов. Продолжаются клинические испытания отечественных лекарственных средств, в частности, «Биовен», которые должны завершиться в сентябре.

Секретарь СНБО Украины отметил, что, несмотря на условия обострения эпидемической ситуации, «выборы 25 октября будут одними из самых сложных за весь период независимости». «Обеспечение голосования всех без исключения граждан является ключевым условием демократичности», - сказал он, добавив, что в связи с этим избирательный процесс должен быть организован с учетом всех рекомендаций МОЗ Украины относительно противодействия COVID-19.

Напомним, по состоянию на 27 августа в Украине зафиксировано 112 059 случаев COVID-19, за последние сутки – 1974.

 
ForUm

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