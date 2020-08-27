Во время рабочей поездки в Кировоградскую область президент Украины Владимир Зеленский представил нового председателя областной государственной администрации Андрея Назаренко, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Выступая на презентации Стратегии развития Кировоградской области на 2021-2027 годы, глава государства отметил, что Назаренко будет непосредственно воплощать ее в жизнь.

«Мы понимаем, что самое главное для раскрытия потенциала вашего края - это привлечение инвестиций. И этот человек знает, как это делать, и имеет в этом успешный опыт», - сказал президент.

Глава государства предостерег Назаренко от повторения истории предыдущего председателя Кировоградской облгосадминистрации, с которым сейчас работают правоохранительные органы.

«Я хочу сказать, что мы действительно сегодня строим новую страну. Честную и прозрачную, где закон - один для всех. И для нас нет неприкасаемых, даже если это люди, которых назначал президент Украины. Наоборот - к таким людям внимание еще более пристальное», - подчеркнул Зеленский.

Президент пожелал новому руководителю Кировоградской ОГА «помнить об этом каждый день на своем посту».

Назаренко поблагодарил главу государства за доверие и четкие задачи по развитию области.

Он отметил, что первым его приоритетом будет максимальная прозрачность, открытость и публичность областной власти для построения эффективной системы общения с людьми.

«В Кировоградской области живет очень много талантливых и трудолюбивых людей. Наша задача в вопросах прежде всего кадровой политики - использовать и раскрывать потенциал. Будем помогать раскрываться локальному бизнесу и привлекать крупных инвесторов, чтобы раскрыть потенциал земли, недр и производств, которые простаивают. Время застоя в регионе нужно заканчивать и возвращаться к системному развитию», - отметил новый глава ОГА.

По словам Назаренко, реальная децентрализация и сильные общины должны стать инструментами успеха региона.

Также среди приоритетов он назвал улучшение восприятия области среди людей, чтобы они чувствовали «гордость за родной край».

«Область устала от бесконечных волн негатива. Нам нужно много работать, чтобы каждый день из нашей области звучали хорошие новости - новости, которые будут заставлять нас гордиться успехами наших детей, подвигами наших защитников, успехами в спорте и культуре, открытием новых производств и уникальными событиями», - отметил новый глава Кировоградской облгосадминистрации.

Как сообщал ForUm, вечером 25 июня сотрудники Службы безопасности Украины совместно с НАБУ под процессуальным руководством САП задокументировали главу Кировоградской ОГА Андрея Балоня и должностное лицо этой же ОГА на вымогательстве денег из руководителей некоторых контролирующих структур региона.

По версии предварительного следствия, руководитель ОГА планировал незаконно получить от регионального представительства государственного органа в области 1,8 млн гривен.

25 июня Кабинет Министров согласовал отставку Балоня с поста председателя Кировоградской областной госадминистрации.

26 июня президент Владимир Зеленский принял решение об отставке Балоня.

5 августа Кабинет Министров Украины утвердил агрария и предпринимателя Валерия Мищенко на должность председателя Кировоградской областной государственной администрации.