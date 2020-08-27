По состоянию на 27 августа в Украине зафиксировано 112 059 случаев COVID-19, за последние сутки – 1974. Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Умерли за сутки – 49 человек, 763 – выздоровели.

Напомним, Кабинет Министров продлит адаптивный карантин в Украине до 1 ноября 2020 года. По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 26 августа в Украине зафиксировано 1670 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.