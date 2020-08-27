Генпрокуратура РФ направила в Германию запрос о правовой помощи по ситуации с доставленным из Омска в коме в берлинскую клинику Charite оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на официального представителя надзорного ведомства Андрея Иванова.

Он пояснил, что Россию интересуют доказательства предварительных диагнозов, изложенных клиникой, а также документов в отношении медицинских данных и исследований немецких специалистов как в период транспортировки гражданина РФ из России в Германию, так и его нахождения в клинике Charite.

Иванов также подчеркнул, что Россия со своей стороны готова предоставить Германии экспертизы и исследования, проведенные после госпитализации Навального. Германия выразила готовность сотрудничать с российскими правоохранительными органами, сообщил представитель генпрокуратуры.

Он также подчеркнул, что у генпрокуратуры РФ нет данных, свидетельствующих о том, что в отношении Навального было совершено преступление.

«Несмотря на начатую еще 20 августа 2020 года доследственную проверку, каких-либо данных, свидетельствующих о совершении умышленных преступных действий в отношении Навального и позволяющих квалифицировать это происшествие по уголовному закону, до настоящего времени не установлено», - заявил Андрей Иванов.

Он пояснил, что организация такой проверки является стандартной практикой в случае подобных происшествий с авиапассажирами. Ранее в транспортной полиции Сибирского федерального округа сообщали, что по факту госпитализации Навального начата доследственная проверка.

Напомним, 20 августа Навальный летел из Томска в Москву. В полете ему стало плохо, и он потерял сознание. Экипаж экстренно посадил самолет в Омске. Навального отправили в реанимацию местной больницы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

22 августа спецсамолет из Германии доставил оппозиционера в Берлин.

24 августа в немецкой клинике «Шарите» подтвердили, что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По словам врачей, Навальный до сих пор находится в состоянии искусственной комы, но серьезной опасности для его жизни нет.