также в разделеМир
Путин назван задержание «вагнеровцев» в Беларуси спецоперацией Украины и США 18
Лукашенко пригрозил студентам отменой отсрочек от армии 10
В ВОЗ прогнозируют рост смертности от COVID-19 23
В Беларуси неизвестные напали на посольство Ливии 15
Лукашенко заявил о готовности к диалогу с «вменяемой» оппозицией 21
РФ создала резерв силовиков по просьбе Лукашенко 30
ЮНИСЕФ: Треть детей в мире пропустила дистанционное обучение 12
Лукашенко заявил, что Польша хочет аннексировать часть Беларуси 22
Путин пообещал Лукашенко «защитить» суверенитет Беларуси 40
СМИ: Немецкие врачи Навального запросили у болгар данные об отравлении Гебрева 113
В Висконсине третью ночь продолжаются протесты 40
США обвинили россиян в провоцировании ДТП в Сирии 15
Столтенберг призвал Беларусь не использовать НАТО как повод для разгона протестов 23
В Минске ОМОН разогнал митинг, закрыв часть людей в костеле 28
Алексиевич о ситуации в Беларуси: Не обойдется и без Путина 37
США пригрозили РФ санкциями из-за Навального 33
Китай испытает на людях вакцину от коронавируса из насекомых 17
В Беларуси вчера задержали более полусотни митингующих 58

Генпрокуратура РФ направила в Германию запрос о правовой помощи по ситуации с доставленным из Омска в коме в берлинскую клинику Charite оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на официального представителя надзорного ведомства Андрея Иванова.

Он пояснил, что Россию интересуют доказательства предварительных диагнозов, изложенных клиникой, а также документов в отношении медицинских данных и исследований немецких специалистов как в период транспортировки гражданина РФ из России в Германию, так и его нахождения в клинике Charite.

Иванов также подчеркнул, что Россия со своей стороны готова предоставить Германии экспертизы и исследования, проведенные после госпитализации Навального. Германия выразила готовность сотрудничать с российскими правоохранительными органами, сообщил представитель генпрокуратуры.

Он также подчеркнул, что у генпрокуратуры РФ нет данных, свидетельствующих о том, что в отношении Навального было совершено преступление.

«Несмотря на начатую еще 20 августа 2020 года доследственную проверку, каких-либо данных, свидетельствующих о совершении умышленных преступных действий в отношении Навального и позволяющих квалифицировать это происшествие по уголовному закону, до настоящего времени не установлено», - заявил Андрей Иванов.

Он пояснил, что организация такой проверки является стандартной практикой в случае подобных происшествий с авиапассажирами. Ранее в транспортной полиции Сибирского федерального округа сообщали, что по факту госпитализации Навального начата доследственная проверка.

Напомним, 20 августа Навальный летел из Томска в Москву. В полете ему стало плохо, и он потерял сознание. Экипаж экстренно посадил самолет в Омске. Навального отправили в реанимацию местной больницы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

22 августа спецсамолет из Германии доставил оппозиционера в Берлин. 

24 августа в немецкой клинике «Шарите» подтвердили, что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По словам врачей, Навальный до сих пор находится в состоянии искусственной комы, но серьезной опасности для его жизни нет.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги