Кабинет министров в 3,5 раза расширил перечень запрещенных к приватизации государственных предприятий - до 659 объектов.

Соответствующий законопроект Кабмин утвердил на заседании 26 августа из однодневной доработкой, сообщает «Экономическая правда».

Отмечается, что на заседании 12 августа правительство планировало рассмотреть перечень из 188 объектов.

Правительственный законопроект пока не зарегистрирован в Верховной Раде.

Кабинет Министров на заседании 12 августа решил перенести рассмотрение законопроекта с перечнем запрещенных к продаже госкомпаний по инициативе министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что стратегия Кабмина - оставить примерно 300 предприятий из более чем 3 тысяч под контролем государства.

Правительство допускает приватизацию до 50% акций »Нафтогаза», «Укрзализныци» и «Укрпочты», однако предлагает сохранить за государством 100-процентную долю корпоративных прав в НАЭК «Энергоатом», ЧАО «Укргидроэнерго», НЭК «Укрэнерго» , ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат», Администрации морских портов Украины (АМПУ).